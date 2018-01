Foi um furacão. Em 10 dias, uma página criada no Facebook passou de 1 milhão de seguidores. Ela utiliza o famoso personagem dos palitos de dente Gina para dar respostas atravessadas aos leitores. Embora tenha sido criada por um fã, e não seja necessariamente uma forma tradicional de relação com clientes, a página “Gina Indelicada” foi aprovada pela empresa, que avisa: ‘Queremos nos encontrar com Ricck Lopes (o fã) para ouvi-lo, sem qualquer retaliação”, afirmou Alfredo Rela Neto, presidente do conselho de administração à Info.

Rick, um estudante, estabeleceu uma relação interessante com os leitores. Os internautas fazem perguntas e ele responde. Por exemplo: “Gina, me disseram que você está falida, porque ninguém mais compra palitos, porque todos preferem fio dental”, manda ver um fã da página. “É? Você come petiscos com fio dental? Deve ser legal brincar de laçar as fritas, né?”, retruca a personagem.

Segundo ele, já houve até fãs que afirmaram ter comprado palitos após serem “zoados” na página. “Já recebi um e-mail de um fã da página contando que depois de conhecer a ‘Gina Indelicada’, passou em frente à gôndola dos palitos Gina no supermercado, deu uma risadinha e comprou o produto.”

Rick afirmou ao R7 até já ter recebido propostas de emprego por conta do sucesso repentino. “Recebi propostas de emprego incríveis. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo. Sobre posts patrocinados, ainda não rolou. Estou aberto a propostas, mas jamais atolaria a página com propagandas”, diz ele, que já recebeu mais de 45 mil mensagens de fãs esperando respostas atrevessadas.

A empresa, por sua vez, vê na sátira uma possibilidade de entrar na internet. “Não somos uma empresa digital. Somos analógicos. É evidente que essa pode ser uma oportunidade de darmos um passo a mais”, afirma Rela Neto. “É interessantíssimo. Ele tem 19 anos, a Gina tem 65. É a vovozinha de um lado e um garoto de outro”.