Dúvidas na loja sobre qual roupa fica melhor em você? Fácil. Que tal twittar o look e submeter à aprovação dos amigos. A varejista holandesa WE Fashion lançou um espelho hi-tech que permite isso.

Na frente dele, você tira fotos vestindo as roupas que pretende levar. Primeira utilidade: dá para comparar vários looks lado a lado, de uma só vez. Mas o mais legal: do espelho mesmo, você pode twittar a imagem ou mandar por e-mail ou torpedo. Daí é só aguardar a opinião dos amigos.

Dê uma olhada no vídeo explicativo:

Via Radar Rocial