O Facebook e o Ministério da Saúde começaram uma campanha para estimular os usuários a declararem-se doadores de órgãos. Por meio da rede social, agora é possível deixar clara a opção do usuário e ainda explicar o motivo.

“Esta é mais uma ferramenta que contribuirá para a nossa campanha de incentivo, temos que usar as redes sociais para mobilizar e engajar pessoas que apoiam a causa. Precisamos fazer com que esta ideia seja multiplicada e alcance o maior número de pessoas”, diz o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em release enviado aos jornalistas.

Segundo o Facebook explica, a ideia com a novidade – que já estava disponível nos EUA – é engajar as pessoas. “Acreditamos que, por simplesmente dizer às pessoas que você é um doador de órgãos, daremos um importante passo na conscientização a respeito desta causa tão importante”, explica Alexandre Hohagen, Vice-Presidente do Facebook para a América Latina.

Para habilitar a opção é bem simples. Primeiro, você vai na visualização de seu perfil – aquele com o histórico dos seus posts. Logo após a caixinha onde se posta, há a opção “Evento Cotidiano”. Clique. Depois:

– Selecione Doador de órgãos

– Selecione seu público e clique em Salvar