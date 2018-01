Boa notícia para quem tem iPhone (e, infelizmente, ainda só para quem mora nos EUA). O Facebook está disponibilizando um serviço de ligações telefônicas grátis para iPhones. A tecnologia usada é a voz sobre IP, a mesma de Skype e cia.

É integrado ao messenger da rede social. Agora, para ligar para alguém, é só iniciar um bate-papo, clicar no botão “i” e depois em “Free Call”. Quando alguém te liga, aparece a mensagem “Fulano está chamando” na tela.

O blog de tecnologia The Verge conversou com o Facebook e a rede confirmou o novo serviço. Para usar, basta estar com o telefone da Apple conectado via Wi-Fi ou 3G.