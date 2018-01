Um traficante foi encontrado pela polícia do Rio via Facebook. Daniel Izaías dos Santos, de 25 anos, usava a rede social para acertar a venda de ecstasy a jovens de classe média. Em seu perfil, ele negociava abertamente com chefe de quadrilha e frequentadores de festas de música eletrônica, segundo a Agência Estado.

Alguns, inclusive, chegavam a cobrar entregas das “laranjinhas do Canadá”, codinome pelo qual a droga era chamada entre os amigos do traficante na rede. Izaías, que é do Espírito Santo, foi preso na última sexta-feira no Rio com um carregamento avaliado em R$ 18 mil.

Além do Rio, o Espirito Santo também investiga crimes como esses. “É cada vez mais comum”, diz o titular local da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (Deten), Diego Yamashita, ao jornal A Gazeta. “Sabemos que é assim não só no Facebook, mas também no Orkut, no MSN e no Skype. É um problema não só do Espírito Santo, mas de todo o país.”