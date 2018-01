O Facebook passou o Orkut no Brasil? A revista Isto É Dinheiro disse que sim, que a rede social de Mark Zuckerberg alcançou 30 milhões de usuários. Os dados seriam do Ibope Nielsen Online. O instituto de pesquisas, entretanto, não confirma a informação. “Os dados de audiência de internet referentes a agosto ainda não foram finalizados”, disse em comunicado.

Fui checar. Primeiro, consegui obter os dados da disputa Facebook X Orkut no Brasil nos últimos 12 meses. São oficiais, acessíveis por quem contrata o serviço. Porém, só consegui dados até julho. Agosto ainda não está disponível. Olhem a curva de crescimento: em agosto do ano passado, o Orkut tinha nada menos que 15,9 milhões a mais de usuários que o Facebook. Um ano depois, em julho, esta diferença é de apenas 224 mil usuários.

Então, o Facebook passou o Orkut em agosto? É possível. Vamos aos números: em 2011, o Facebook cresceu em todos os meses. Ao todo, ganhou 8,7 milhões de usuários no Brasil. O Orkut, por outro lado, cresceu em apenas dois meses, maio e março. E, nos meses em que ganhou usuários, o crescimento foi 2,3 vezes menor que o do Facebook. Fechando as contas, o Orkut perdeu 908 mil usuários em 2011.

Vamos às contas: A distância que separa o Facebook do Orkut é de 224 mil usuários. Vamos supor o cenário mais pessimista para o Facebook: se crescer novamente o mínimo verificado em 2011 – 384 mil em junho. E o mais otimista para o Orkut: crescer 2,3 vezes menos que o Facebook – padrão apresentado neste ano. A conta daria pelo menos um empate técnico: 29.196.000 para o Facebook e 29.202.000 para o Orkut.

Vamos aguardar. A divulgação oficial deve ser na semana que vem.