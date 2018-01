O Facebook está com aplicativo novo para iPhone e iPad. Já está disponível na App Store. A empresa promete que é “duas vezes mais ágil que a versão anterior quando o aplicativo é aberto, ao rolar as notícias e ao abrir fotos”.

Eu testei. O Facebook diz que refez todo o aplicativo do zero, mas, no layout, foram só algumas mudanças bem sutis, como nos ícones para postar status e fotos. Já quando se abre uma foto, ela aparece na tela sem barras, o que melhora a visualização.

Agora realmente está mais rápido. Para fotos, antigamente, o Facebook carregava uma imagem por vez. Agora, carrega várias ao mesmo tempo. Num primeiro instante, fica desfocada. Depois, ao completar o download, dá para ver completa.

A mudança é necessária. Há cerca de duas semanas, fui em um seminário com a presença do Facebook. Só para se ter uma ideia, 50% dos acessos à rede social no Brasil são feitos a partir de celulares, afirmou empresa.