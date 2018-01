A internet móvel vai engolir o Facebook. Esta é a opinião de Eric Jackson, analista e investidor da Ironfire Capital. Para ele, o crescimento de aplicativos móveis vai tornar a rede social obsoleta e decadente, uma vez que foi construída sob um paradigma antigo, o do website.

“Em cinco ou oito anos, o Facebook irá desaparecer da maneira que o Yahoo desapareceu. A empresa fundada por Jerry Yang ainda tem 13 mil funcionários, mas hoje possui valor de mercado de apenas 10% em relação ao início dos anos 2000”, disse no programa Squawk on the Street, da CNBC.

“O mundo está mudando mais rápido, se tornando mais competitivo. Eu acho que aqueles que foram dominantes em uma geração anterior terão dificuldades para migrar para um novo tempo. O Facebook pode comprar um monte de empresas novas, mas eles ainda serão um web site, grande e gordo, o que é diferente de um aplicativo móvel”, disse.

Via Exame