Você não paga para usar Twitter, Facebook ou YouTube. Mas isso não quer dizer que eles não ganhem dinheiro com você. Sabe as fotos, os vídeos e as informações que você posta? Toda vez que seus amigos conferem, o dono da rede social está embolsando algum.

Anúncios. Na página das suas fotos, por exemplo, tem publicidade, já reparou? E o Facebook lucrou nada menos que US$ 1,86 bilhão no ano passado com os posts que os usuários fizeram. É o líder do ranking. Depois vem o YouTube, com US$ 945 milhões.

Veja abaixo infográfico (clique para ampliar):

Via The Next Web