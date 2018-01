O Facebook não passou o Orkut no Brasil em usuários, aponta o instituto de pesquisas ComScore. Há uma semana, o Ibope Nielsen Online havia divulgado uma pesquisa afirmando justamente o contrário.

Segundo o ComScore, o Orkut ainda é líder, com 37,1 milhões de usuários em agosto, ao passo que o Facebook fechou com 28,5 milhões. Segundo o Ibope, entretanto, o Facebook fechou o mês com 30,9 milhões e o Orkut, com 29 milhões.

Por que a diferença? Tanto o Ibope como o ComScore medem a quantidade de usuários estatisticamente. São instalados medidores em milhares de computadores em casa e no trabalho. E, a partir daí, é feito uma projeção, como em pesquisas eleitorais. E, como em pesquisas eleitorais, há diferenças de metodologia e resultados entre institutos.

O estudo do ComScore, entretanto, apresenta crescimento mais acelerado do Facebook no Brasil. Em agosto, enquanto a rede social de Mark Zuckerberg cresceu 10%, a do Google, subiu 2%. Em um ano, o Facebook cresceu 210%; o Orkut, 20%.

Via Terra