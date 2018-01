O Flickr chegou a 5 bilhões de fotos no último domingo. A marca foi alcançada pela foto acima, tirada do edifício Woodward em Vancouver, no Canadá, e postada pelo usuário yeoaaron, que está com o perfil repleto de comentários pela fama repentina que um simples post lhe trouxe.

Segundo informa o blog Mashable, o Flickr recebe 3 mil imagens por minuto. Embora seja o maior serviço social para a publicação de fotos (há comunidades enormes de amantes da fotografia), ainda está muito longe de ser comparado ao Facebook. Pelo menos em números. A maior rede social do mundo tem nada menos do que 15 bilhões de imagens postadas.