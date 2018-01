Gal está trabalhando no estábulo. Gal já alimentou sua criação de frangos. Gal achou um lindo búfalo. Gal está colhendo azeitonas. Gal está podando árvores, recebeu lavagem para porcos e acaba de ganhar um novo vizinho de cerca.

Gal Costa é fazendeira. Ela agora passa os dias fazendo trabalho braçal com animais e plantações. Só que no Facebook (sério, retirei todas essas tarefas rurais dos posts que ela fez). Em entrevista à revista Billboard deste mês, a cantora conta que gosta de jogar FarmVille. “Eu tenho fazenda, tenho café. As pessoas às vezes pedem para jogar e imediatamente tornam-se meus vizinhos.”

E o perfil dela é repleto de mensagens de “vizinhos” pecuaristas e hortifrutigranjeiros. Marcelo, por exemplo, tem um porquinho. Andando pela propriedade da Gal, o animal topou com a tartaruga (?!) da cantora. Ricardo deu uma passadinha para deixar combustível para máquinas agrícolas. Claudia levou lavagem para porcos. E Tina aproveitou a visitinha que fez à “cumadre” para regar a horta e avisar que já estava na hora de colher os vegetais.

À Billboard, Gal se mostra bem antenada no mundo das redes sociais e da tecnologia em geral. Joga Xbox 360 com seu filho de 5 anos – “adoro e fico tão empolgada como ele” -, tem iPhone, iPad e vai ao YouTube quando quer curtir música. “(No YouTube), revejo minhas coisas, descubro coisas que nem lembrava mais… E vou procurar outros artistas que eu gosto mais. No Facebook também tem muita coisa bacana”, disse.

Além do Facebook, com 5 mil amigos, Gal também está no Twitter. Tem 32 mil seguidores e faz em média 10 tweets por dia. “Gosto de me comunicar com as pessoas, dar bom-dia, às vezes eu digo: ‘Ah, a minha comida, hoje vou comer salada’, eles adoram isso. Teve uma época em que eu falava todos os dias o que ia comer, agora eles já ficam cobrando. Uso para dar informação sobre meu trabalho, ‘vou cantar em tal lugar’… Coisas que eu acho que devo expor, da intimidade do artista.”