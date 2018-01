Pena alternativa: um garoto de 13 anos foi condenado a ficar sem videogame como punição a cinco roubos que cometeu na Irlanda. No começo do ano, ele roubou celular e furadeiras elétricas na escola, no shopping center e em uma casa.

O juiz explicou a medida: “Quero mostrá-lo o que é ter algo de valor tirado dele”, disse. Ele tem até dois dias para entregar seu Xbox 360.

Via BBC