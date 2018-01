Hoje só se falará em eclipse lunar na internet brasuca. Está no topo dos TTs desde cedo. Para entrar na onda, além de transmitir ao vivo pelo YouTube, o Google também transformou seu logotipo em uma reprodução do eclipse.

O doodle é atualizado em tempo real, com imagens da Lua sendo coberta pela Terra. Fora da internet, só América do Sul, Europa, África, Ásia e Austrália conseguirão ver o fenômeno ao vivo. No Brasil, começa a ficar visível à partir das 17h25.

Veja vídeo que o pessoal do Google Discovery postou: