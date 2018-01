Há hackers querendo se passar pelo LulzSec. O braço brasileiro do grupo hacker, que invadiu sites do governo nesta semana, nega em seu blog oficial que tenha criado um novo Twitter. Afirma que @LulzSecBrazil continua a ser “o único” perfil na rede de microblogging. Só que outra conta no Twitter, @LulzSec_BR, continua a anunciar ataques a sites governamentais, mesmo após a matriz do grupo anunciar aposentadoria.

PS: Enquanto estava escrevendo este post, o blog do LulzSec no Brasil saiu do ar.

Atualização: O @LulzSecBrazil acaba de chamar o @LulzSec_BR de “impostores” pelo Twitter:

Atualização 2: O @LulzSec_BR responde e ameaça “derrubar” o @LulzSecBrasil: