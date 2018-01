Entre os internautas brasileiros, 96% assistem vídeos pela rede. E surpresa: o horário nobre da TV no mundo virtual – com maior acesso – é semelhante ao do mundo real: das 20h às 1h.

Pesquisa feita pelas empresas Havas Digital, Qualibest e Globosat analisou o hábito de consumo de vídeos no País, tanto no YouTube como em grandes portais. O estudo revelou, por exemplo, que jovens preferem conteúdos mais curtos, enquanto o público mais velho curte telejornais. Além disso, em média, homens procuram vídeos de esporte e mulheres, de culinária.

E, por que, os brasileiros acessam vídeos?

– 56% porque pode ser assistido em qualquer hora e lugar

– 33% porque o conteúdo só está na internet

– 18% porque não queriam procurar a TV

O estudo também mostra outro aspecto interessante: o de comunidade. As pessoas assistem aos vídeos e, se gostarem, recomendam aos amigos e familiares. Do total, 34% tem esse comportamento. E 37% afirma que assiste a um vídeo após ver um comentário interessante sobre ele.