A Igreja Universal do Reino de Deus acaba de lançar um serviço que permite ao fiel doar seu dízimo diretamente do Facebook, sem ter de sair da rede social. Segundo anuncia em seu site oficial, é a “primeira igreja do Brasil a ter o sistema.”

Para doar, basta o fiel ir à página da igreja no Facebook. Lá, há um aplicativo de doação que exige três passos: primeiro é preciso escolher a forma de pagamento. São aceitos os cartões de crédito Visa, MasterCard e Diners, além de boleto bancário. “(É) sem burocracias, pois a transação é feita diretamente com a operadora do cartão. O processo é totalmente seguro”, garante a Universal.

Depois, é preciso escolher para onde vai o dinheiro. São cinco opções: “dízimo”, “oferta para a construção do Templo”, “oferta para evangelização em rádio e televisão”, “auxiliares do Bispo Macedo” e “voto com Deus”. Por fim, o internauta escolhe o quanto quer doar. A página exige uma quantia mínima de R$ 20, mas não estipula o valor máximo.

A Igreja do Bispo Edir Macedo também anuncia que reformulou seu site de doações fora do Facebook, agora “possibilitando que qualquer pessoa utilize o sistema facilmente”. E também afirma que está trabalhando para implementar outras formas de pagamento: “Outras formas de transação já estão sendo implementadas, como o débito direto em conta.”

Por fim, a Universal pede que o fiel apresente os comprovantes depois. “É importante que o doador, quando possível, entregue seus comprovantes na igreja para conferência.”

Via Arca Universal