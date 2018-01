Internautas criaram um site para reunir o que se fala na rede sobre Ricardo Teixeira. Tudo o que se publicar com a hashtag #foraricardoteixeira no Twitter e no Facebook estará lá.

Os fundadores fizeram uma descrição bem irônica. Segundo eles, o site www.foraricardoteixeira.com.br, “não tem como objetivo tirar o senhor Ricardo Terra Teixeira”, que tem “cinco mandatos de muita transparência e trabalho duro à frente da CBF.”

O nome do site, na verdade, é F.O.R.A. Ricardo Teixeira. “F.O.R.A é apenas uma inofensiva sigla, que significa Feed Otimizado Relacionado a Alguém”, dizem. “É um sítio de utilidade pública para todos nós, fãs do senhor Teixeira, ficarmos por dentro de tudo o que esse exemplar administrador está preparando para a grande festa do futebol mundial.”

Via Blog do Juca Kfouri