A banda larga brasileira está em 163º no ranking que mede a velocidade de acesso. Segundo estudo da Pando Networks, o Brasil está atrás de Nigéria, Haiti, Etiópia e Angola.

O Brasil também ganhou outro destaque: a de segunda cidade com conexão mais lenta do mundo. Itapema, em Santa Catarina, tem velocidade de apenas 61 kbps – o mesmo que a discada. Só perde para Algiers, na Argélia, com acesso a 56 kbps.

Por outro lado, a conexão com a internet mais rápida do mundo fica na Coreia do Sul, com 2,2 MBps. Depois, vem Romênia (1,9 MBps), Bulgária (1,6 MBps), Lituânia (1,5 MBps) e Letônia (1,4 MBps).

Via AdNews