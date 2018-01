Lula disse hoje que irá se tornar twitteiro e blogueiro. Em entrevista a blogueiros nesta quarta-feira, o presidente disse que só espera deixar o cargo para cair na internet. “Quero ficar quatro meses sem fazer nada, quero desencarnar primeiro, para a gente começar a conversar. Pode ficar certo de que serei twitteiro, blogueiro. Eu vou ser um monte de coisa que eu não fui até agora.”

O blog oficial da Presidência da República, Blog do Planalto, destaca a iniciativa internética de Lula no título e no primeiro parágrafo do post que relata como foi o encontro com blogueiros. Sob o título ‘hoje presidente, amanhã blogueiro e tuiteiro’, o texto afirma que Lula deve usar as redes sociais para debater o caso do “mensalão” e o “o trabalho que pretende realizar em países da América Latina, Caribe e África”.

Veja o primeiro parágrafo do texto do Blog do Planalto:

Quatro meses após transmitir a faixa e o cargo de Presidente da República a Dilma Rousseff — tempo que avalia como necessário para “desencarnar” — Lula deverá se dedicar à blogosfera. A promessa foi feita por Lula nesta quarta-feira (24/11) na sua primeira entrevista coletiva a blogueiros, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente pretende utilizar o espaço na rede mundial de computadores para debater questões como o caso “mensalão” e o trabalho que pretende realizar em países da América Latina, Caribe e África