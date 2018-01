Quer arranjar a tampa da sua panela e quem sabe viver um romance à la Roberto Carlos sem sair da internet? Seus problemas acabaram. Uma pesquisa chamada Flertebook mapeou os hábitos de paquera no Facebook e traz dicas valiosas para quem quer desencalhar via rede social de Mark Zuckerberg.

Primeiro de tudo: sabia que nada menos da metade dos usuários no Brasil está lá no Facebook para azarar mesmo? Então, não fique constrangido, caro amigo (a) solteiro (a). Só que antes de sair cantando aquela “flor de coco” que você conheceu de relance no seu trabalho e tomou coragem para adicionar, é preciso dar um tapa no seu perfi. Perfil caído, desculpe, já era.

Capriche na foto. Escolha aquela em que você está bacana – e evite aquelas na frente do espelho ou mandando beijinhos para a câmera (#pelamor). Nada menos do que 87,5% das pessoas se sentem atraídas pela foto, diz a pesquisa. E troque, troque muitas vezes a sua foto. Quanto mais você trocar, mais disponível parecerá ser.

Não esqueça de preencher que “está disponível”. Nada menos que 84% querem saber se você está mesmo solteiro antes de tentar qualquer coisa. E capriche nas descrições dos locais que você frequenta e nas bandas que gosta. Essas informações são muito vistas por quem está paquerando no Facebook. Se você gosta de rock, é obvio que vai querer alguém com gosto parecido. As outras pessoas também pensam assim.

Perfil pronto. Agora está na hora de você prestar atenção no que posta. O estudo é bem claro: quem fatura mais no Facebook não são as pessoas “sexy”, “populares” ou “românticas”, mas, sim, as “bem-humoradas”. Só não vá ser engraçadinho ou postar demais, pois afasta as pessoas interessadas em você. E muito cuidado com o português: errar na gramática pode lhe fazer levar um pé sem nem mesmo ter conhecido sua paquera, diz a pesquisa.

Agora chegou a hora do “aproach”. Vale cutucar? Não. O “cutuque” é entendido como um simples “oi” por 55,3% das pessoas. E 24,5% nunca cutucam de volta. Suas chances aumentam quando você usa chat ou mensagem do Facebook. A partir daí, é com você companheiro (a)!

Boa sorte!

Via O Globo