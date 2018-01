Quer mandar uma mensagem privada para Mark Zuckerberg no Facebook? Então abra a carteira. O criador da rede social está cobrando US$ 100 – aproximadamente R$ 200 – de quem quiser falar com ele por ‘inbox’.

Em dezembro, a rede social começou a permitir que as pessoas enviassem mensagens mesmo para quem não tinham amizade. Só que isso tinha um preço: US$ 1. Se não pagar, sua mensagem vai para a aba “outras”, que pouca gente vê.

É a primeira vez, entretanto, que se encontra o preço de US$ 100. Foi o Mashable quem descobriu e, segundo o site, ainda não chegou a todos os usuários.