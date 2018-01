Surpreendeu a todos no Facebook neste sábado. O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, atualizou agora à noite seu status de relacionamento em seu perfil: ele está casado. Isso, um dia após o início das vendas de ações da rede social na bolsa, que avaliou o site em US$ 105 bilhões e o tornou uma das pessoas mais ricas do mundo.

Não há muita informação sobre o casório. Mark postou uma foto ao lado da nova esposa, Priscilla Chan, de 27 anos, com quem namora há mais de 9 anos. Os dois se conheceram quando ainda eram estudantes na Universidade de Harvard, nos EUA.

O editor do Huffington Post, Ethan Klapper, informou que a cerimônia deste sábado foi simples, no jardim, com menos de cem convidados, que foram surpreendidos: achavam que, na verdade, a festa era para comemorar a graduação de Priscilla na faculdade.

Segundo a AP, uma fonte informa que Mark, mesmo com tanto dinheiro, foi humilde até na aliança: deu um “rubi muito simples” à nova esposa.