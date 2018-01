Médicos norte-americanos pedem a aposentadoria de Ronald McDonald. O assunto é líder nos trending topics do Twitter nesta quinta-feira. Os principais jornais norte-americanos publicaram anúncios bancados por 550 profissionais da área de saúde culpando o clássico personagem da rede de fast-food pela obesidade infantil.

“Pare de fazer a próxima geração doente. Aposente o Ronald e o resto de seu marketing de junk food para crianças”, disse Dr. Steven K. Rothsochilf, do Preventative Medicine at Rush Medical College, que assinou o manifesto.

Um terço das crianças norte-americanas estão obesas, divulgou um estudo recente. De acordo com a Corporate Accountability International, uma em três crianças terão diabetes no futuro por conta de “comidas do estilo McDonald’s”.

O McDonald´s se manifestou. Segundo o CEO da empresa, Jim Skinner, Ronald McDonald “não faz propaganda de comida não-saudável a crianças”, disse. “Nós temos muitas opções que se encaixam em um estilo de vida balanceado e ativo. Fica por conta delas e de seus pais escolherem. E é responsabilidade deles fazerem isso.”