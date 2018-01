Coisas de internet. Uma usuária do Facebook fotografa um mendigo boa pinta, posta no seu perfil e, em menos de um dia, 15 mil pessoas compartilham.

Indy Zanardo, a internauta, conta que foi abordada na rua em Curitiba por um mendigo que pediu para ser fotografado. Queria ser colocado no ‘rádio’ para ficar famoso. Ela, que não sabe o nome do rapaz, esperava que o tal ficasse conhecido entre seus amigos. Ficou conhecido no Facebook toddo.

Nos comentários, não faltam internautas defendendo que o rapaz vire modelo, que é um viral. E as mais assanhadas propondo até casamento.