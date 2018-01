Palmirinha Onofre está mais pop do que nunca. E internética. Depois de sair da Gazeta e não poder se despedir do público, participar do CQC e dar entrevista para o Aliás do Estadão, a culinarista estreou no Twitter. O nome de usuário é curioso: @vovopalmirinha.

A simpática velhinha não está twittando por conta própria. Na biografia do perfil, ela já avisa que o espaço (com atuais 6 mil seguidores) é mantido pelos netos. Talvez por isso os tweets não contem com os indefectíveis erros na concordância.

E o que é postado? A linguagem é própria da culinarista: chamando os seguidores de bonitinhos, bonitinhas, amiguinhas…. E Palmirinha já começou a postar fotos. A do início deste post era para provar que o Twitter era oficial mesmo. Já a imagem aí de baixo é uma alcachofra no alho e óleo com salada de rúcula. “Que pena que vocês não estão aqui comigo”, twittou sobre o quitute.

As fotos deste post estão no Twitter de Palmirinha