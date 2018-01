Max Melitzer é um morador de rua de Salt Lake City, EUA, que acaba de receber uma notícia insólita: é herdeiro de uma fortuna.

Há dois meses, o investigador David Lundberg começou uma caçada em busca de Max para dar-lhe a notícia: seu irmão abastado havia morrido no ano passado de câncer e lhe deixado o dinheiro. Só que o herdeiro havia perdido contato com a família – a última carta que respondeu foi em setembro do ano passado.

A investigação começou com a dica de um policial que conhecia Max há quatro anos e disse que o havia visto há dois dias. A busca chamou atenção e saiu na imprensa. O investigador recebeu 70 ligações com dicas desde sexta-feira e, enfim, o achou. No sábado, o herdeiro estava sentado no banco de um parque, com um carrinho de supermercado contendo todos os seus pertences.

“Ele está em choque. Essa herança veio do nada”, diz o investigador, que não revela o valor, mas diz que é “significante”. “Ele não mais morará na rua, poderá ter uma vida normal, comprando roupas, comida e cuidando da saúde”.

Via Huffington Post