Na América do Sul, não tem para ninguém. As mulheres brasileiras são as mais estressadas. Segundo estudo da Nielsen, nada menos do que 67% sofre do problema. O motivo seria a dupla jornada: mesmo que assumam papéis de destaque no mercado de trabalho, elas ainda continuam a cuidar da casa. Isso, diz a pesquisa, influencia diretamente na saúde.

A Nielsen ouviu 6,5 mil mulheres em 21 países. Globalmente, a Índia é a campeã, com 87% das mulheres estressadas. Brasil ficou em 4º. Veja ranking:

1 – Índia (87%)

2 – México (74%)

3 – Rússia (69%)

4 – Brasil (67%)

5 – Espanha (66%)

6 – França (65%)

7 – África do Sul (64%)

8 – Itália (64%)

9 – Nigéria (58%)

10 – Turquia (56%)

11 – Grã-Bretanha (55%)

12 – Estados Unidos (53%)

13 – Japão (52%)

14 – Canadá (52%)

15 – Austrália (52%)

16 – China (51%)

17 – Alemanha (47%)

18 – Tailândia (45%)

19 – Coreia do Sul (45%)

20 – Malásia (44%)

21 – Suécia (44%)

