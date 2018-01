Mulheres enviam mais mensagens SMS com conteúdos eróticos do que homens. A conclusão é de um estudo das universidades de Nebrasca e de Washburn. Segundo os dados, 2/3 das garotas enviam torpedos com textos e fotos explícitas, enquanto apenas metade dos garotos faz isso.

A pesquisa também aponta que mulheres são mais propensas a se encontrar na vida real com pessoas que conheceram online: 83% para elas contra 67% para eles.

Vale a ressalva: o estudo foi feito num site em que usuários procuram pessoas para trair os parceiros. Os membros foram convidados a preencher um questionário. Os próprios pesquisadores apontam que não é representativo para a sociedade como um todo.

Porém, dizem, hoje a traição se tornou uma coisa comum. Daí a pesquisa na rede social para infidelidade. “A traição está viva e o envio de mensagens com sexo está crescendo”, diz o pesquisador Kholos Wysocki ao New York Times. “Não acredito que a internet faça as pessoas traírem. É algo relacionado ao casamento. Antes, as pessoas se divorciavam. Por alguma razão, agora as pessoas ficam e traem.”