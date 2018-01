Surreal! Noivos atualizam status de relacionamento do Facebook ainda no altar, antes de dar o primeiro beijo. E o pastor decreta no final: o casório ‘é oficial no meu livro e no Facebook’. Assista:

.

Eu bem faria isso no meu casamento. É bem aquilo que escrevi uma vez aqui: quando todos estão conectados, o status no Facebook torna oficial um namoro, um casório ou uma separação. O que você acha?

Via Sedentário e Hiperativo