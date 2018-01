O blog Flowtown fez um gráfico interessante com o tamanho das mídias sociais no mundo: transformou-o em mapa-múndi. Quanto maior a rede em usuários, maior o “país”.

Para ver o mapa em widescreen, clique aqui

Algumas considerações minhas:

– O MySpace, que já foi a maior rede social do mundo, está quase do mesmo tamanho de Twitter, Orkut e até Friendster (esta última, a primeira grande rede social, que já foi dada como irrelevante na maior parte do mundo)

– O Habbo, uma rede social infantil, é a segunda maior do mundo. Surpresa e tanto

– Não há números no mapa, mas pelo que graficamente se percebe, o Blogspot ainda é maior do que o WordPress como plataforma para blogs