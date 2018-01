Enquanto o Brasil é um dos países que mais crescem no Facebook, o Google se esqueceu do Orkut e não inova mais. A constatação é de Sílvio Meira, cientista-chefe do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (Cesar). Em entrevista à Veja, ele é categórico: “Ele (o Orkut) está morto do ponto de vista da inovação e do negócio. O cenário permite antever a hegemonia do Facebook no Brasil.” Veja trecho:

“O Orkut ainda ganha novos adeptos no país, mas, nos últimos meses, seu crescimento tem sido vezes inferior ao registrado pelo Facebook. Há explicação para isso. Hoje, há uma ascensão social de pessoas que até bem pouco tempo não tinham acesso a computador, redes sociais e jornais. Para esse grupo, o Orkut é uma porta de entrada para a internet. Contudo, ele está morto do ponto de vista da inovação e do negócio. Ele nunca recebeu atenção estratégica do Google e sequer conta com um plano de negócio, que preveja como vai evoluir. O cenário permite antever a hegemonia do Facebook no Brasil.”

Concordam?