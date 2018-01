Pode? Ozzy Osbourne lançará um livro de conselhos médicos. É sério. Em outubro, sai nos EUA Trust Me, I’m Dr. Ozzy: Advice From Rock’s Ultimate Survivor (Confie em mim, eu sou o Dr. Ozzy: conselhos do último sobrevivente do rock).

De onde vem o embasamento? Segundo a editora, Ozzy é credenciado a dar conselhos de saúde por ter abusado de drogas durante 40 anos – incluindo hipocondria extrema – e estar ainda vivo, o que faz dele alguém “indestrutível”. Em 2010, o metaleiro gastou R$ 65 mil para ter todo o seu DNA mapeado. O que os médicos concluíram? Ele é uma anomalia genética.

Pois bem, a partir desse resultado do DNA, Ozzy começou a escrever uma coluna no jornal The Sunday Times of London, justamente sobre dúvidas médicas. Os leitores perguntavam e ele respondia. Simples assim. Virou sucesso da noite para o dia e foi parar na revista Rolling Stone.

Uma compilação dessas colunas está no livro. Olha a descrição da editora publicada em O Globo: “Ozzy responde perguntas dos leitores com seu jeito despojado, sagaz e com uma sabedoria surpreendente. Ele vai fundo nas suas experiências e histórias de sobrevivência nunca antes publicadas e oferece orientação que nenhum ser humano sadio deveria seguir.”

DETALHE: Ozzy cancelou um show no último sábado por questões médicas: laringite.