Pessoas que baixam filmes sem pagar por direitos autorais são as que também mais gastam com ingressos de cinema e DVDs. É o resultado de um estudo feito pela conceituada Sociedade de Pesquisa do Consumidor, na Alemanha.

A indústria de entretentimento, entretanto, está tentando impedir a divulgação dos resultados, diz a revista online alemã Telepolis, que afirma ter tido acesso apenas por uma fonte interna e anônima. Segundo a publicação, a empresa que encomendou a pesquisa ficou incomodada com os resultados e decidiu manter em segredo.

A justificativa para os resultados do estudo é simples: quem baixa filmes gosta mais de cinema do que a média. Ou seja, não aguenta esperar para ir ao cinema. Então, baixa como uma prévia, depois vai ao cinema e ainda compra o DVD.

Via Revista Galileu