Essa é muito boa. Candidato a uma vaga no Congresso norte-americano em 2010, Majed Moughni, de 40 anos, está processando o Facebook por ter perdido a eleição. A história é a seguinte: o perfil dele foi deletado durante o processo eleitoral. E ele argumenta que não pôde fazer campanha na rede social como fez seu oponente à vaga em Michigan, John Dingell.

“Eu desenhei um plano para usar o Facebook para acumular milhares de amigos, que espalhariam a mensagem e me dariam um lugar no Congresso”, disse Moughni ao jornal Detroit News. Foi daí que ele começou a criticar as propostas do oponente na rede social de Mark Zuckerberg.

Depois disso, o perfil caiu na fila de spammers e fakes do Facebook, que deletou a conta, explica empresa. Uma das regras do Facebook é bloquear contas que ficam mandando muitas mensagens para pessoas que não são amigas. E o ex-futuro-congressista não nega que tenha feito isso.

Mesmo assim, Moughni culpa o Facebook pelos seus míseros 4% de votos: “Eu não tive chance sem o Facebook”, disse. “Eles nos desorganizaram no meio da campanha e perdemos. O Facebook nos tirou do mercado. Nos tirou da Terra.”

Agora, no processo contra o Facebook, ele não quer dinheiro. Quer que sua conta com 1,6 mil amigos seja restaurada. Para que? Ele vai usá-la novamente para tentar derrotar Dingell na próxima eleição.

Moughni deu uma entrevista à TV norte-americana. Veja: