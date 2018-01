Muito bacana. Depois de ‘A Rede Social’, filme sobre a criação do Facebook, este vídeo postado no YouTube mostra, em ficção, o criador do MySpace, Tom Anderson, procurando desesperadamente uma forma de ter um longa-metragem seu também.

Todos sabemos o final, é claro: cada vez mais decadente, quem iria querer fazer um filme sobre o MySpace?

Via @radar_tec