Chocante! Um tweet pago pode chegar a custar R$ 20 mil. A Folha conversou com agências de publicidade que abriram o jogo, embora não tenham declarado abertamente quanto pagam pelo ‘cachê’ dos twitteiros. O mercado está aquecido, diz a reportagem: as empresas buscam associar suas marcas a ícones da rede e querem porque querem estar no Twitter.

Segundo a vice-presidente da Agência Click Isobar, Ana Maria Nubie, o pagamento é feito da mesma forma como a modelos: “Tem o da modelo iniciante e tem o da Gisele [Bündchen]”. Ou seja, celebridades televisivas podem chegar a lucrar até R$ 50 mil por pacote de tweets. E celebridades de internet ganham conforme o número de seguidores. O valor parte de R$ 1,5 mil.

Algumas agências, inlcusive, não querem que as pessoas saibam que um tweet específico foi patrocinado. “Depende do planejamento e estratégia da agência e do cliente o fato de ser ou não um tuíte disfarçado”, diz Fabio Allves, da agência fri.to. Além da venda de tweets em si, já há outras formas de ‘comércio’ no Twitter, como o patrocínio de papeis de parede e ‘parcerias’, como a que o jogador Ronaldo fez com a operadora Claro.

Vale lembrar: esse movimento de compra e venda de tweets lembra muito uma polêmica de tempos atrás com blogueiros: a compra de posts. Embora muitos ainda adotem a prática, há muitas críticas pelo fato de o blogueiro poder vender sua opinião ou não deixar claro que aquilo é um anúncio.