A Panasonic lançou hoje um aplicativo que permite twittar diretamente da TV, pelo controle remoto. E, lógico, também acompanhar o que os amigos andam postando na rede.

Segundo a revista Exame, o tal aplicativo roda em televisores com a plataforma Viera Cast, que conecta-se à internet. Além do Twitter, o televisor também permite aplicativos para conversar por Skype, postar vídeos no YouTube e fotos no Picasa.