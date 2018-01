Coisas de internet. Twittei pelo @estadao em março deste ano uma reportagem da Exame que mostrava que as redes sociais eram mais efetivas para reclamar dos direitos do consumidor do que o Procon. Eis que alguns dos nossos seguidores desenterraram hoje o tweet e passaram a compartilhá-lo novamente. Pensei: vale um post.

Na reportagem, Maurício Vargas, do site Reclame Aqui, diz que redes como o Twitter fazem mais barulho. “Quando o consumidor vai reclamar por telefone ou vai em uma loja física para reclamar de alguma coisa, ele é bastante complacente, mas quando esse mesmo consumidor entra em uma rede social ou qualquer outra rede na web, ele se transforma, usa muita força no que diz e apela mais, colocando detalhes da má experiência que teve. Então esse impacto é muito grande para as marcas.”

André Telles, CEO da agência Mentes Digitais, diz que, por causa desse barulho, as reclamações tendem a ser ouvidas mais rapidamente. “Uma reclamação pode ir para frente no Procon, mas apenas como um fato isolado, e por isso não afeta tanto a marca. Mas quando cai nas redes, impacta muito. Os consumidores estão dando exemplo de como utilizar as ferramentas multimídia para reclamar seus direitos.”