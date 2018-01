O cupido foi um site do tipo Par Perfeito. Só que para pessoas feias. Tom Clifford e Janine Walker conheceram-se há um mês na rede social The Ugly Bug Ball. E após alguns encontros – e a descoberta de que ambos amavam junk food – anunciam agora que serão os primeiros noivos que o site uniu.

O The Ugly Bug Ball é um site que exclui pessoas que não tiverem o perfil desejado. Ou seja, se for bonito, já era. Tom, que tem 36 anos, diz que sempre se achou “muito feio”, com um rosto “que faz crianças chorarem”. Já Janine, de 31 anos, por sua vez, admite que “não é nenhuma Angelina Jolie”.

Mas o amor faz das suas, como dizem as músicas bregas. Quando viu a foto de Janine na rede social, Tom ficou encantado. E tratou de lhe mandar um xaveco daqueles:

“Querida Janine, acabei de ver o seu rosto lindo no The Ugly Bug Ball e adoraria encontrá-la. Você mora próximo a mim, então isso não seria um problema. Tenho um rosto que faz as crianças chorarem, como dizem, mas a beleza está nos olhos de quem vê – e eu acho que você me amará também.”

Janine topou. E diz gostar de que seu noivo não seja um “Brad Pitt” – o casório sai no fim do ano. Pelo pioneirismo, o casal ainda ganhará a lua de mel de graça, por conta do site. “Tom é perfeito, um príncipe lindo”, declara-se ela.

Ah, o amor…

