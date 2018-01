Redes sociais atrapalham no trabalho? Com a palavra, o vice-presidente do Facebook na América Latina, Alexandre Hohagen, que conversou nesta quinta com leitores da Folha:

“Internet e rede social é algo que já faz parte do dia a dia das pessoas, inclusive ajudando muito do lado de produtividade, comunicação e informação. Não faz mais sentido a proibição nas empresas. É o mesmo que acontecia no passado quando as companhias colocavam cadeado nos telefones. Não faz sentido.”