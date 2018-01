No Dia do Rock, o Restart se defende e diz que faz, sim, rock. O vocalista Pe Lanza disse ao ClicRBS que as críticas “dão mais vontade ainda de mostrar para toda essa galera que sabemos fazer rock”. E arremata:

“Fazemos o som que é sincero para a gente, que mostra a nossa verdadeira energia. O rock nunca foi unânime, em nenhuma de suas vertentes. Guns N’ Roses, Aerosmith e Blink 182 foram algumas das bandas que nos influenciaram. A gente acaba ouvindo de tudo e agregando elementos diferentes para poder enriquecer cada vez mais o nosso rock.”