Ronaldo Fenômeno não sai do Twitter até o fim da Copa de 2014. O ex-jogador renovou contrato com a operadora Claro, que patrocina seu Twitter @ClaroRonaldo.

Tanto a operadora como Ronaldo se dizem satisfeitos. “O resultado dessa parceria foi maravilhoso para a Claro e também para mim, que fiquei muito mais próximo do meu público”, disse o atleta à Exame.

E prepare-se: o Fenômeno vai começar a ensinar a mexer no celular e no iPad em programetes de vídeo feitos com o humorista Marco Luque.