Uma continuação do filme Jurassic Park pode estar à caminho. O diretor Steven Spielberg se reuniu com o roteirista Mark Protosevich para estudar formas de produzir um quarto filme para a série, informa o site Hollywood Reporter.

O estúdio Universal ainda não bateu o martelo se produzirá o filme ou não. Segundo o site, ninguém ainda foi abordado para escrever o roteiro ou formar o elenco.

O primeiro Jurassic Park foi lançado em 1994 e fez US$ 915 milhões na bilheteria. A partir do segundo, a renda começou a cair: foram US$ 619 milhões. No terceiro, US$ 319 milhões.