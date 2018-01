Clássico dos games, The Sims agora estreia no Facebook. Será possível ter amizades, romances e aventuras com seus amigos do Facebook. Em breve, a Electronic Arts promete um aplicativo para celular. Ou seja, você poderá ficar conectado em qualquer lugar e hora. Enquanto isso, já é possível jogar pela web. É só acessar a página no Facebook.

Veja o trailer:

Via TechTudo