Esta aconteceu no México. O time Jaguares de Chiapas decidiu retirar os nomes dos jogadores da camisa oficial. No lugar, colocou os endereços do Twitter de cada um deles.

O time abriu conta para todos os jogadores como uma forma de homenagear a torcida que a apoiou em partida contra o Pumas. Reparem na foto, além do @, há até o passarinho do Twitter, além da palavra “Siga”.

Via As.com