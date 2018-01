TV em declínio? O blog do Marcos Guterman aqui no Estadão publicou um número interessante: pesquisa da Pew nos EUA mostra que TV é prioridade de consumo para 42% das pessoas. Há quatro anos, era para 64%. Para comparação, hoje, o telefone fixo – que para muitos já morreu – é uma “necessidade” de consumo para 62%.

Por que esse desinteresse na TV? Fizemos aos fãs do Estadão no Facebook a pergunta: “A televisão ainda é uma necessidade para você?”. Sei que TV não é o assunto principal deste blog. Mas o que as pessoas fazem na internet ao invés de estarem vendo TV, sim (principalmente com os substitutos óbvios na rede da TV – os vídeos em sites como YouTube -, que são indicados por MSN, Twitter, e-mail, enfim por redes sociais ou comunidades).

E as 16 respostas que obtivemos foram muito interessantes. Principalmente porque, em três delas, os leitores do Estadão disseram que preferiam o rádio à TV. Vale lembrar que, no Facebook, não há nenhuma amostragem científica. Não é um estudo. Apenas opiniões. Apenas uma pessoa afirmou que assistia “muita” TV. Foi o leitor Marcelo Fernandes. E mesmo assim, diz que “viver sem TV por assinatura é impraticável”, mesmo criticando as reprises e as inserções publicitárias no meio da programação.

As outras respostas todas citaram a internet como substituta. “O computador é mais interativo, ou seja, vejo o que quero na hora que posso. Na TV isso não é possivel ainda”, escreveu Marcelo Rück. “Com a internet foi quebrado o ‘monopólio’ da TV. Isso é bom, uma vez que na TV não temos muitas (nem boas) opções. Já na internet o céu é o limite”, postou Thor Neukranz. Para ver todas as opiniões, vá ao Facebook do Estadão.

As opiniões ficam ainda mais interessantes se levarmos em conta o fato de 96% dos internautas brasileiros assistirem vídeos pela internet em sites como YouTube ou em portais da internet, conforme a pesquisa Havas Digital, Qualibest e Globosat que publiquei aqui no blog. Entre quem assiste vídeos na internet, 56% faz isso porque pode ter acesso em qualquer hora e lugar. E 18% porque não quer ligar a TV.

Foto do post via Reclames do Estadão