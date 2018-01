1) Capa de ‘Dark Side of the Moon’, do Pink Floyd, é eleita a melhor da história http://migre.me/4ywVW (369 RTs)

2) Facebook: Botão ‘Curtir’ vira nome de bebê: http://migre.me/4yApS (234 RTs)

3) Cliente saca nota de R$ 100 falsa e ganha R$ 5 mil de indenização do Bradesco: http://migre.me/4yxmm (207 RTs)

4) Pãozinho francês pode acabar para sempre: culpa do aquecimento global: http://migre.me/4yEB0 ) (144 RTs)

5) Doces não engordam. Só se houver exagero, aponta estudo: http://migre.me/4yHZe (136 RTs)