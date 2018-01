Uma usuária do Twitter, identificada como Sophia, foi alvo de 8.148 denúncias entre a madrugada e o início da tarde desta sexta-feira por preconceito contra nordestinos. A ONG Safernet recebeu as reclamações e está investigando para saber se a conta foi hackeada ou a internauta é mesmo a responsável.

“Estamos apurando para esclarecer se a conta dela foi hackeada ou não. É um perfil antigo. Não descartamos esta possibilidade. Mas se for ela mesma, poderá responder pelo crime de racismo, que é inafiançável. A pena varia de dois a cinco anos”, disse Thiago Tavares, da ONG, ao site Terra Magazine.

Segundo a publicação, a conta de Sophia teria disparado tweets chamando a população nordestina de ‘suja’ e ‘pobre’. Em um dos posts, diz que “nordestino não nasce.. é cagado”. Além disso, ataca os programas Bolsa Família e Fome Zero. “Cesta básica do Fome zero tinha que ser Bosta de Cachorro.. desperdiçar comida com esse povo ‘lixo’ é foda.”