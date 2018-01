O atentado em Realengo, no Rio, no qual um atirador invadiu uma escola na manhã desta quinta e matou pelo menos 11 estudantes, deu origem a uma campanha no Twitter para doação de sangue.

Após o HemoRio fazer um apelo à população para a necessidade de sangue para o tratamento dos estudantes sobreviventes, 34 mil tweets foram feitos pedindo ajuda e explicando como fazer a doação. Veja como doar clicando aqui.

Além disso, discussões sobre o assunto tomaram conta da rede de microblog. Na lista de 10 termos mais falados no Brasil, os famosos trending topics, o atentado ocupa 7 posições.

Pesquisando pelos termo mais citado, ‘Realengo’, dá para ter uma ideia geral sobre a opinião da massa sobre o assunto. Para a maioria, foi uma ‘tragédia’. Muitos se dizem tristes pelo fato de as vítimas serem crianças. A palavra ‘Deus’ também aparece várias vezes. E há a preocupação com falta de sangue.

Percebe-se que a carta escrita pelo atirador teve muita repercussão no Twitter. Veja núvem de tags:

Twitteiros também comparam o ocorrido ao atentado em Columbine, EUA, quando dois alunos mataram a tiros um professor e 12 colegas, antes de cometer suicídio. O crime ocorreu em 1999. Por causa disso, Columbine está nos trending topics também.

Atualizado às 15h30

Gráfico via twittersheep.com – Desculpem, mas o site não exibe acentos e caracteres especiais